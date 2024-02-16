Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей

Мария Селянская | Источник: PersonaStars

Актриса московского театра «Современник» Мария Селянская перевела более 1,6 миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам актрисы, неизвестные звонили ей несколько раз с разных номеров, представляясь правоохранителями или сотрудниками оператора связи. Они убедили Селянскую, что для защиты своих накоплений от угрозы ей необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет.

После случившегося 55-летняя звезда обратилась в полицию. Проводится проверка по факту случившегося с установлением всех обстоятельств.