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16 февраля 2024, новость

Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей

Мария Селянская после случившегося обратилась в полицию
Мария Селянская
Мария Селянская | Источник: PersonaStars

Актриса московского театра «Современник» Мария Селянская перевела более 1,6 миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам актрисы, неизвестные звонили ей несколько раз с разных номеров, представляясь правоохранителями или сотрудниками оператора связи. Они убедили Селянскую, что для защиты своих накоплений от угрозы ей необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет.

После случившегося 55-летняя звезда обратилась в полицию. Проводится проверка по факту случившегося с установлением всех обстоятельств.

Селянская — дочь народного артиста СССР Евгения Евстигнеева и актрисы Лилии Журкиной. Выпускница Школы-студии МХАТ, с 1990 года — актриса театра «Современник».

Ранее актер Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников.

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