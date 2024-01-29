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29 января 2024, новость

Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников

Ранее сообщалось, что актер потерял более 1 млн рублей
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что якобы стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ. Его цитирует издание Regnum.

«Не знаю ничего про это», — сказал артист.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что народного артиста Дмитрия Певцова мошенники якобы обманули более чем на миллион рублей.

Источник Telegram-канала 112 утверждал, что мошенники связались с актером через Telegram, назвались сотрудниками ФСБ и заявили, что он должен перевести свои средства на надежный банковский счет, чтобы не потерять их. Певцов якобы перевел деньги.

После инцидента, сообщал источник, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступников ищут, с актером провели профилактическую беседу.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, злоумышленники взломали ее страницу в Telegram, где пишут от ее имени.

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