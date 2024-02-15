Раскрыт актерский состав новой «Фантастической четверки»

Киностудия Marvel Studios раскрыла актерский состав нового фильма «Фантастическая четверка». Информация появилась в соцсети компании.
Marvel опубликовал постер с героями в честь Дня святого Валентина. На нем изображены актеры Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.
Паскаль исполнит роль лидера команды супергероев Рида Ричардса (Мистера Фантастика). Кирби сыграет Сью Шторм (Женщину-невидимку), Куинн — Джонни Шторма (Человека-факела), Мосс-Бакрак — Бена Гримма (Существо).
«Фантастическая четверка» — супергерои, появившиеся в комиксах Marvel в 1961 году. Их история была несколько раз экранизирована киностудией 20th Century Fox. Новый фильм от Marvel Studios выйдет в прокат 25 июля 2025 года.
В ноябре 2023 года стало известно, что звезда сериала «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой может появиться в «Фантастической четверке» в роли злодейки.