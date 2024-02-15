Раскрыт актерский состав новой «Фантастической четверки»

Marvel опубликовал постер с героями в честь Дня святого Валентина. На нем изображены актеры Педро Паскаль , Ванесса Кирби , Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак .

«Фантастическая четверка» — супергерои, появившиеся в комиксах Marvel в 1961 году. Их история была несколько раз экранизирована киностудией 20th Century Fox. Новый фильм от Marvel Studios выйдет в прокат 25 июля 2025 года.