Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 февраля 2024, новость

Раскрыт актерский состав новой «Фантастической четверки»

Студия Marvel опубликовала постер с героями фильма в честь Дня святого Валентина

Киностудия Marvel Studios раскрыла актерский состав нового фильма «Фантастическая четверка». Информация появилась в соцсети компании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Marvel опубликовал постер с героями в честь Дня святого Валентина. На нем изображены актеры Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.

Паскаль исполнит роль лидера команды супергероев Рида Ричардса (Мистера Фантастика). Кирби сыграет Сью Шторм (Женщину-невидимку), Куинн — Джонни Шторма (Человека-факела), Мосс-Бакрак — Бена Гримма (Существо).

«Фантастическая четверка» — супергерои, появившиеся в комиксах Marvel в 1961 году. Их история была несколько раз экранизирована киностудией 20th Century Fox. Новый фильм от Marvel Studios выйдет в прокат 25 июля 2025 года.

В ноябре 2023 года стало известно, что звезда сериала «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой может появиться в «Фантастической четверке» в роли злодейки. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Фантастическая четверка
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Ebon Moss-Bachrach
(фото: ID Production)
В России снимут мюзикл о Садко
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Joseph Quinn
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт раскритиковала фильмы про сильных женщин
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Джафар Джексон в роли Майкла Джексона (фото: соцсети)
Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике
Кадр из фильма «Аннетт»
5 фильмов о любви, которые не стоит смотреть в День святого Валентина
Я ненавижу День святого Валентина
6 фильмов про День святого Валентина, романтичных и не только
Последний Ронин
Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры
Киллиан Мерфи
16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино
Анна Пересильд
Анна Пересильд и Feduk исполнили песни главных героев в фильме «Летучий корабль»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мужское слово»
Прилучный играет главную роль в фильме «Мужское слово»: первые кадры
Наталья Подольская
Подольская похвасталась главной ролью в новогодней мелодраме
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Кадр из фильма «Маленькая смерть»
Для настоящих киноманов: 16 самых необычных фильмов фестиваля «Сандэнс 2024»
Джейми Фокс и Кэмерон Диаз в фильме «Снова в деле»
Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 10 лет: первый кадр
Владимир Жириновский
Стало известно о съемках байопика про Жириновского
Брэд Питт
Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино
Леонардо ДиКаприо на съемках
Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли
Кристина Асмус
Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме
Гадкий я 2
Раскрыт полный актерский состав «Гадкий я 4»
Крис Пратт
Бекмамбетов снимет звезду «Стражей Галактики» в новом фильме
Дженнифер Кулидж
Звезда «Американского пирога» появится в фильме по популярной игре
Натали Портман
Натали Портман снимется в новом боевике Гая Ричи
Милли Олкок
Звезду «Дома Дракона» рассмотрят на роль Супергерл
Леонардо ДиКаприо
Стало известно о новой роли Леонардо ДиКаприо
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон раскрыл подробности своего будущего фильма
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс снялась в новой версии «Эммануэль»
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Заснеженное Рождество
В предвкушении праздника: 10 идеальных фильмов для зимних вечеров
Джонатан Мэйджерс
Marvel уволила звезду сериала «Локи»
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Регина Тодоренко и Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Регина Тодоренко стала партнершей Милоша Биковича в новом фильме
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Кеша должен умереть
Кеша должен умереть, а Дали – поужинать: 6 любопытных киноновинок онлайн
Анна Михалкова
Ольга Лерман и Анна Михалкова сыграют Екатерину II в новом фильме
Джейсон Стэйтем
Стэйтем признался в нежелании надевать лосины ради роли супергероя
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопес снимется у режиссера «Сумерек»
Полина Цыганова
Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале
Кадр из фильма «Роднина»
Миронова и Петренко снимаются в фильме про Роднину: первые кадры
Уилл Смит
Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – легенда 2»
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Себастьян Стэн
Стало известно, кто сыграет молодого Трампа в байопике
Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме
Аня Тейлор-Джой
Звезда «Хода королевы» может появиться в «Фантастической четверке»
Константин Крюков и Олеся Судзиловская
Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма
1993
От драмы с Цыгановым до комедии с Хэтэуэй: 6 ярких киноновинок, доступных онлайн
Дэдпул
Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров
Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков и другие актеры на съемках «Елки 10»
Валюшкина, Тодоренко, Польских появились в первом трейлере «Елок 10»
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Раскрыты подробности съемок новых «Хроник Нарнии»
краш-тест
Возвращение Мороз, откровения Asti, детектив с Петренко: что посмотреть прямо сейчас
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Летучий корабль
Трейлер №3
Кадр из сериала «Внутри убийцы»
Внутри убийцы
Внутри убийцы — Трейлер N2
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Годзилла и Конг: Новая империя
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Девица»
Девица
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Омен. Непорочная
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Сказки Гофмана
Трейлер
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь