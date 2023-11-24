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24 ноября 2023, новость

Звезда «Хода королевы» может появиться в «Фантастической четверке»

Аня Тейлор-Джой сыграет злодейку в «Фантастической четверке»
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой ведет переговоры о присоединении к кинематографической вселенной Marvel в роли злодейки в «Фантастической четверке». Об этом сообщает ComicBook.

Издание подчеркивает, что при этом детали обговариваемой Тейлор-Джой роли пока неизвестны.

16 ноября сообщалось, что звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль также может сыграть в предстоящем фильме роль лидера команды супергероев Рида Ричардса. По данным Deadline, съемки «Фантастической четверки» планируют начать в начале 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус»). Премьера фильма назначена на 2025 год.

В конце июня выяснилось, что актриса Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в новой «Фантастической четверке». Также на одну из центральных ролей в проект рассматривался актер Адам Драйвер. Ему предлагали сыграть Мистера Фантастика. Однако оба артиста по итогу переговоров со студией отказались от участия в проекте, не раскрывая подробности своего решения.

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