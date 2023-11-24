Звезда «Хода королевы» может появиться в «Фантастической четверке»

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой ведет переговоры о присоединении к кинематографической вселенной Marvel в роли злодейки в «Фантастической четверке». Об этом сообщает ComicBook.

Издание подчеркивает, что при этом детали обговариваемой Тейлор-Джой роли пока неизвестны.

16 ноября сообщалось, что звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль также может сыграть в предстоящем фильме роль лидера команды супергероев Рида Ричардса. По данным Deadline, съемки «Фантастической четверки» планируют начать в начале 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус»). Премьера фильма назначена на 2025 год.