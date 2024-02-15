Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с мужем

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис показала поклонникам в соцсети редкую фотографию со своим супругом, актером Брюсом Уиллисом.
На снимке влюбленные позировали на фоне Ниагарского водопада. 45-летняя Эмма Хеминг-Уиллис была запечатлена в черной парке с мехом и коричневом шарфе. 68-летний Брюс Уиллис предстал в кадре в сером пуховике с мехом. Голливудский актер прижался к своей супруге в то время, как она улыбалась.
«Любовь — прекрасная вещь. Желаю всем счастливого Дня святого Валентина», — подписала фото Хеминг-Уиллис.
О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.
У голливудского актера есть трое детей от Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.