Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с мужем

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг (фото: соцсети)

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис показала поклонникам в соцсети редкую фотографию со своим супругом, актером Брюсом Уиллисом.

На снимке влюбленные позировали на фоне Ниагарского водопада. 45-летняя Эмма Хеминг-Уиллис была запечатлена в черной парке с мехом и коричневом шарфе. 68-летний Брюс Уиллис предстал в кадре в сером пуховике с мехом. Голливудский актер прижался к своей супруге в то время, как она улыбалась.

«Любовь — прекрасная вещь. Желаю всем счастливого Дня святого Валентина», — подписала фото Хеминг-Уиллис.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.