Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой

Днем Надежда выдает книги в библиотеке, а по вечерам принимает одежду в театральном гардеробе. У нее на шее сидит наглый супруг, прикидывающийся больным. Однажды на Надю обращает внимание режиссер Гарик, которому срочно нужны в кадре красивые женские руки. Женщина становится дублершей рук в кино и рекламе и постепенно меняет свою жизнь.