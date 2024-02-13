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13 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой

В драмеди «Сказки Гофмана» Екатерина Вилкова играет библиотекаря с исключительными руками

Вышел трейлер нежной трагикомедии «Сказки Гофмана», где Екатерина Вилкова играет скромную девушку с красивыми руками, а Евгений Цыганов — режиссера. В картине также снялись Максим Стоянов, Алексей Гуськов, Анна Ардова, Ксения Кутепова, Наталья Павленкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Днем Надежда выдает книги в библиотеке, а по вечерам принимает одежду в театральном гардеробе. У нее на шее сидит наглый супруг, прикидывающийся больным. Однажды на Надю обращает внимание режиссер Гарик, которому срочно нужны в кадре красивые женские руки. Женщина становится дублершей рук в кино и рекламе и постепенно меняет свою жизнь.

Режиссером и сценаристом фильма стала Тинатин Баркалая.

Фильм «Сказки Гофмана» выйдет в российский прокат 28 марта.

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