Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой

Вышел трейлер нежной трагикомедии «Сказки Гофмана», где Екатерина Вилкова играет скромную девушку с красивыми руками, а Евгений Цыганов — режиссера. В картине также снялись Максим Стоянов, Алексей Гуськов, Анна Ардова, Ксения Кутепова, Наталья Павленкова.
Днем Надежда выдает книги в библиотеке, а по вечерам принимает одежду в театральном гардеробе. У нее на шее сидит наглый супруг, прикидывающийся больным. Однажды на Надю обращает внимание режиссер Гарик, которому срочно нужны в кадре красивые женские руки. Женщина становится дублершей рук в кино и рекламе и постепенно меняет свою жизнь.
Режиссером и сценаристом фильма стала Тинатин Баркалая.
Фильм «Сказки Гофмана» выйдет в российский прокат 28 марта.