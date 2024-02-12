Начало 2000-х. Скромная молодая женщина Надежда Страхова всю жизнь считала себя некрасивой и никому не нужной. Счастье, что на ней женился обаятельный провинциал Виталик, все дни просиживающий у телевизора, пока его жена пашет на двух работах. Но жизнь героини резко меняется, когда Надю замечает режиссер — а точнее, красоту и пластику ее рук. Так Надежда попадает в мир кино и обретает новую необычную профессию.

«Сказки Гофмана» (2023) — комедийная драма с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях.