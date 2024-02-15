Фильм на вечер: магнетическая драма о загадочном садовнике

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456300414&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нарвел Рот — преданный садовник, работающий в живописном поместье богатой вдовы Нормы Хаверхилл. Никто, кроме нее, не знает, что за внешним спокойствием и покорной любовью к возделыванию земли мужчина скрывает свое мрачное прошлое, вытатуированное у него на теле. Здесь, среди благоухающих роз райского сада, он живет свою тихую жизнь, надеясь когда-нибудь искупить грехи.

Однажды Норма просит Нарвела взять под крыло ее осиротевшую племянницу Майю и обучить девушку азам растениеводства. Между мастером и ученицей образуются доверительные отношения, и вскоре Нарвел понимает, что должен защитить Майю от грозящей ей опасности. Даже если ради этого придется вспомнить свои старые навыки.