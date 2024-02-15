Фильм на вечер: магнетическая драма о загадочном садовнике

Нарвел Рот — преданный садовник, работающий в живописном поместье богатой вдовы Нормы Хаверхилл. Никто, кроме нее, не знает, что за внешним спокойствием и покорной любовью к возделыванию земли мужчина скрывает свое мрачное прошлое, вытатуированное у него на теле. Здесь, среди благоухающих роз райского сада, он живет свою тихую жизнь, надеясь когда-нибудь искупить грехи.
Однажды Норма просит Нарвела взять под крыло ее осиротевшую племянницу Майю и обучить девушку азам растениеводства. Между мастером и ученицей образуются доверительные отношения, и вскоре Нарвел понимает, что должен защитить Майю от грозящей ей опасности. Даже если ради этого придется вспомнить свои старые навыки.
Одна из лучших ролей Джоэла Эдгертона и, пожалуй, самый чувственный фильм Пола Шредера, известного прежде всего как сценарист культового «Таксиста», а также автор «Дневника пастыря» и «Холодного расчета». «Тихий садовник» — тягучая и сдержанная, но вместе с тем поэтичная, в отдельных сценах достигающая гипнотической красоты притча о человеке, обретающем спасение в созидании и упорядоченности.