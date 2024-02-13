Руффало не сыграет Халка в новом фильме про Капитана Америку

По данным портала, во время сессии вопросов и ответов о своей карьере на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре артиста спросили, планирует ли он вернуться к роли в новом фильме про Капитана Америку. Руффало ошибочно подумал, что речь идет о другом грядущем проекте студии Marvel, в котором он теоретически мог бы сыграть, поэтому ответил утвердительно. Однако позже Variety выяснил, что Руффало просто оговорился, и играть Халка вновь он не планирует.