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13 февраля 2024, новость

Фаната Гарри Поттера с палочкой приняли за преступника с ножом

В Британии поклонник фильмов о Гарри Поттере испугал постояльцев отеля
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Поклонник серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере испугал постояльцев отеля в Британии. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину, размахивавшего волшебной палочкой, приняли за преступника с ножом.

«Сегодня утром в составе группы вооруженных правоохранителей я посетил большой отель в Эндерби после сообщения о том, что внутри у лифтов находится мужчина с большим ножом. Удалось выяснить, что это был фанат “Гарри Поттера” с палочкой. Никто из постояльцев не пострадал, следов Волан-де-Морта не обнаружено», — сообщил представитель полиции округа Блажи в графстве Лестершир на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее стало известно, что Дэниэл Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере.

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