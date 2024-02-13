«Сегодня утром в составе группы вооруженных правоохранителей я посетил большой отель в Эндерби после сообщения о том, что внутри у лифтов находится мужчина с большим ножом. Удалось выяснить, что это был фанат “Гарри Поттера” с палочкой. Никто из постояльцев не пострадал, следов Волан-де-Морта не обнаружено», — сообщил представитель полиции округа Блажи в графстве Лестершир на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).