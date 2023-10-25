Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере

Дэниэл Рэдклифф и Дэвид Холмс (фото: соцсети)

Актер Дэниэл Рэдклифф работает над документальным фильмом о своем бывшем дублере — Дэвиде Холмсе, парализованном после несчастного случая на съемках одного из фильмов франшизы «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание Deadline.

По данным издания, Рэдклифф выступит исполнительным продюсером документальной ленты David Holmes: The Boy Who Lived («Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил»).

Будучи подростком, Холмс работал дублером Рэдклиффа на площадке фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I». В одной из сцен гимнаст должен был отлететь от взрыва с помощью тросов и совершить контролируемое падение. Однако во время съемок взрыва он неудачно отлетел к стене, ударившись спиной, и рухнул на маты. Холмс получил травму позвоночника и остался парализован.

Над проектом работают кинокомпании Sky и HBO Documentary Films. Помимо архивных материалов и интервью с самим Дэвидом Холмсом, в проекте будут использованы кадры из бесед бывшего дублера с Дэниэлом Рэдклиффом.