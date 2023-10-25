Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере

Актер Дэниэл Рэдклифф работает над документальным фильмом о своем бывшем дублере — Дэвиде Холмсе, парализованном после несчастного случая на съемках одного из фильмов франшизы «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание Deadline.
По данным издания, Рэдклифф выступит исполнительным продюсером документальной ленты David Holmes: The Boy Who Lived («Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил»).
Будучи подростком, Холмс работал дублером Рэдклиффа на площадке фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I». В одной из сцен гимнаст должен был отлететь от взрыва с помощью тросов и совершить контролируемое падение. Однако во время съемок взрыва он неудачно отлетел к стене, ударившись спиной, и рухнул на маты. Холмс получил травму позвоночника и остался парализован.
Над проектом работают кинокомпании Sky и HBO Documentary Films. Помимо архивных материалов и интервью с самим Дэвидом Холмсом, в проекте будут использованы кадры из бесед бывшего дублера с Дэниэлом Рэдклиффом.
Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. Discovery и стриминг HBO Max начали работу над сериалом по книгам о Гарри Поттере. Создатели описывают его как «сериал длиной в десятилетие», в котором задействуют новый актерский состав. Джоан Роулинг станет исполнительным продюсером вместе с Нилом Блэром, работавшим над фильмами «Фантастические твари», и Рут Кенли-Леттс, продюсировавшей сериал «Страйк» по другой серии книг писательницы. Дата релиза проекта пока неизвестна.