Трейлер дня: Янковская играет балерину в необычной романтической комедии

Фильм посвящен отношениям Ивана, отличающегося рыцарскими замашками, и балерины Пермского театра оперы и балета Кристины. Он — старомодный молодой человек, живущий в бабушкиной квартире. Она — современная девушка с амбициями. Желание создать семью — единственное, что их объединяет.