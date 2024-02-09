Трейлер дня: Янковская играет балерину в необычной романтической комедии

Появился трейлер романтической комедии Любови Мульменко «Фрау», получившей приз за лучший сценарий на кинофестивале «Маяк». Вместе с Елизаветой Янковской, тоже удостоенной приза за лучшую женскую роль, в картине приняли участие Вадик Королев, Инга Оболдина и Алексей Розин.
Фильм посвящен отношениям Ивана, отличающегося рыцарскими замашками, и балерины Пермского театра оперы и балета Кристины. Он — старомодный молодой человек, живущий в бабушкиной квартире. Она — современная девушка с амбициями. Желание создать семью — единственное, что их объединяет.
Фильм «Фрау» выйдет в прокат 14 марта.