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9 февраля 2024, статьяPROсмотрено

Цветное vs черное-белое кино: кто кого?

Любопытная история появления цвета в кино — в нашем видео

Продолжаем погружаться в историю кино в рамках нашего шоу PROсмотрено. Сегодня говорим про отношения цвета и ч/б: как они складывались, кто первым использовал цвет в кинематографе и для каких целей (все на так очевидно, как кажется!), и почему фильм «Иван Грозный» с точки зрения работы с цветом стал таким революционным?

В битве ч/б и цветного кино разбирается Дмитрий Куповых из «Киношколы “Свободное кино”»:

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрите также наш разбор фильма «Оппенгеймер», в котором Кристофер Нолан ловко использует прием смены цвета.

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