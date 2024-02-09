Цветное vs черное-белое кино: кто кого?

Продолжаем погружаться в историю кино в рамках нашего шоу PROсмотрено. Сегодня говорим про отношения цвета и ч/б: как они складывались, кто первым использовал цвет в кинематографе и для каких целей (все на так очевидно, как кажется!), и почему фильм «Иван Грозный» с точки зрения работы с цветом стал таким революционным?