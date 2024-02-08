Путин наградил актера Збруева орденом Александра Невского

В документе сказано, что Збруев награжден за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Збруев имеет звание народного артиста РСФСР. В кино он начал сниматься с 1962 года. Зрителю актер наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна». Также артист имеет орден Почета, ордена за «Заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, а также другие награды.