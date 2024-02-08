Путин наградил актера Збруева орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил артиста театра «Ленком» Александра Збруева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
В документе сказано, что Збруев награжден за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Александр Збруев родился в Москве. Он окончил училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра «Ленком Марка Захарова».
Збруев имеет звание народного артиста РСФСР. В кино он начал сниматься с 1962 года. Зрителю актер наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна». Также артист имеет орден Почета, ордена за «Заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, а также другие награды.
В 2023 году Александр Збруев отметил 85-летний юбилей.