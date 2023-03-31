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31 марта 2023, новость

Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра

Народный артист принимает поздравления с юбилеем
Александр Збруев | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, ведущий актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев, которому в пятницу исполнится 85 лет, встретит юбилей на сцене театра, которому служит уже 62 года. Актер сыграет в спектакле «Женитьба» по мотивам комедии Николая Гоголя в постановке Марка Захарова, который включен в репертуар с 2007 года, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Сегодня на нашей афише значится спектакль “Женитьба”, в котором Александр Викторович Збруев играет отставного пехотного офицера Анучкина», — сказала собеседница агентства, добавив, что сам Збруев «дни рождения и особенно юбилеи категорически отмечать не любит и просит ничего особенного для него не устраивать». «Но театр и коллеги, конечно, готовят для него поздравления», — подчеркнула представительница театра.

Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В том же году его отца Виктора Алексеевича Збруева, бывшего начальника Главного строительного управления Народного комиссариата связи СССР и заместителя наркома связи, расстреляли по обвинению в участии в контрреволюционной организации (арестовали в октябре 1937 года, посмертно реабилитировали в марте 1956 года). Мать Татьяну Александровну Федорову выслали в город Рыбинск (Ярославская область), где она вместе с сыном жила до 1943 года. Затем они вернулись в Москву.

В 1961 году Александр Збруев окончил актерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Выпускник курса Владимира Этуша.

С 1961 года Збруев служит в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова». Он исполнил роли в спектаклях «Чудесная встреча», «До свидания, мальчики!», «Двадцать лет спустя», «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат», «В день свадьбы», «Иванов», «Оптимистическая трагедия», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Tout paye, или Все оплачено», «Борис Годунов» и др. В текущем театральном сезоне задействован в постановках «Ва-банк» по комедии Александра Островского «Последняя жертва», «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя и «Вишневый сад» по мотивам произведения Антона Чехова.

Александр Збруев дебютировал в кино в 1962 году, исполнив роль Димки Денисова в драме «Мой младший брат». Среди его наиболее известных киноработ такие, как «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня», «Мелодии белой ночи», «Наследница по прямой» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», «Храни меня, мой талисман», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона», «Бедная Саша», «Кино про Алексеева».

Последняя роль Александра Збруева к настоящему времени — Петр Сергеевич в сериале «Содержанки». В общей сложности актер снялся в более чем 60 фильмах. 

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