Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра

Александр Збруев | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, ведущий актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев, которому в пятницу исполнится 85 лет, встретит юбилей на сцене театра, которому служит уже 62 года. Актер сыграет в спектакле «Женитьба» по мотивам комедии Николая Гоголя в постановке Марка Захарова, который включен в репертуар с 2007 года, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Сегодня на нашей афише значится спектакль “Женитьба”, в котором Александр Викторович Збруев играет отставного пехотного офицера Анучкина», — сказала собеседница агентства, добавив, что сам Збруев «дни рождения и особенно юбилеи категорически отмечать не любит и просит ничего особенного для него не устраивать». «Но театр и коллеги, конечно, готовят для него поздравления», — подчеркнула представительница театра.

Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В том же году его отца Виктора Алексеевича Збруева, бывшего начальника Главного строительного управления Народного комиссариата связи СССР и заместителя наркома связи, расстреляли по обвинению в участии в контрреволюционной организации (арестовали в октябре 1937 года, посмертно реабилитировали в марте 1956 года). Мать Татьяну Александровну Федорову выслали в город Рыбинск (Ярославская область), где она вместе с сыном жила до 1943 года. Затем они вернулись в Москву.

В 1961 году Александр Збруев окончил актерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Выпускник курса Владимира Этуша.

С 1961 года Збруев служит в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова». Он исполнил роли в спектаклях «Чудесная встреча», «До свидания, мальчики!», «Двадцать лет спустя», «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат», «В день свадьбы», «Иванов», «Оптимистическая трагедия», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Tout paye, или Все оплачено», «Борис Годунов» и др. В текущем театральном сезоне задействован в постановках «Ва-банк» по комедии Александра Островского «Последняя жертва», «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя и «Вишневый сад» по мотивам произведения Антона Чехова.