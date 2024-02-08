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8 февраля 2024, новость

Главную роль в «Пиратах Карибского моря» могут отдать афроамериканке

Айо Эдебири может сыграть молодого капитана Джека Воробья в шестой части франшизы
Айо Эдебири
Айо Эдебири | Источник: Legion-Media.ru

Компания Disney рассматривает кандидатуру чернокожей актрисы Айо Эдебири на роль молодого капитана Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом 7 февраля сообщил новостной портал Unlimited L's в своем микроблоге.

Таким образом, Эдебири сможет заменить актера Джонни Деппа, игравшего главную роль во франшизе. Вместо капитана Джека Воробья перед зрителями предстанет молодая пиратка Энн, которая отправится на поиски за сокровищами.

Как отмечается, образ главной героини основан на реально существовавшей Энн Бонни с ирландскими корнями.

Ранее, 5 февраля, канадский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар» Джеймс Кэмерон сообщил, что он и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма киновселенной «Аватар». Также он поделился, что у них уже есть идеи для развития сюжета в следующих частях. По его словам, будущее «Аватара» как франшизы будет развиваться по примеру других известных саг — «Звездных войн» и «Звездного пути».

Во время загрузки произошла ошибка.
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