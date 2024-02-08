Главную роль в «Пиратах Карибского моря» могут отдать афроамериканке

Айо Эдебири | Источник: Legion-Media.ru

Компания Disney рассматривает кандидатуру чернокожей актрисы Айо Эдебири на роль молодого капитана Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом 7 февраля сообщил новостной портал Unlimited L's в своем микроблоге.

Таким образом, Эдебири сможет заменить актера Джонни Деппа, игравшего главную роль во франшизе. Вместо капитана Джека Воробья перед зрителями предстанет молодая пиратка Энн, которая отправится на поиски за сокровищами.

Как отмечается, образ главной героини основан на реально существовавшей Энн Бонни с ирландскими корнями.