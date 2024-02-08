Орландо Блум вышел на улицу в костюме эльфа

Актер Орландо Блум попал в объективы папарацци во время съемок боевика «Под прикрытием» в Лондоне. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_43229"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43229", -48064554, 43229, 'Vqi9gZ8Is5sJjbIQFWHZTbQ73-4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

47-летний Орландо Блум замечен на улице в зелено-красном костюме эльфа. Артист дополнил его колпаком, полосатыми колготками, черными ботинками с носами и поясной сумкой. На съемках актер стоял с табличкой с надписью «Скидка 50%».