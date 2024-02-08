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8 февраля 2024, новость

Орландо Блум вышел на улицу в костюме эльфа

Актера заметили в неожиданном образе на съемках

Актер Орландо Блум попал в объективы папарацци во время съемок боевика «Под прикрытием» в Лондоне. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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47-летний Орландо Блум замечен на улице в зелено-красном костюме эльфа. Артист дополнил его колпаком, полосатыми колготками, черными ботинками с носами и поясной сумкой. На съемках актер стоял с табличкой с надписью «Скидка 50%».

Фильм «Под прикрытием» расскажет о трех героях, нанятых спецслужбами, которые попадают в криминальный мир Лондона. Режиссером выступит Том Кингсли. В боевике, помимо Блума, сыграют Брайс Даллас Ховард, Иэн МакШейн, Шон Бин и другие.

Ранее стало известно, что Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для новой роли.

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