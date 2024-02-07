Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 февраля 2024, новость

Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для новой роли

Актер сыграл в картине «Книга Кларенса»
Бенедикт Камбербэтч в фильме «Книга Кларенса»
Бенедикт Камбербэтч в фильме «Книга Кларенса»

Актер Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для роли в фильме «Книга Кларенса». Сайт Daily Mail опубликовал кадры из ленты.

На фотографиях 47-летний Бенедикт Камбербэтч предстал с длинной бородой, спутанными волосами и лицом, заляпанным грязью. Актер был одет в лохмотья.

Фильм «Книга Кларенса» рассказывает о герое из Иерусалима, который хочет извлечь выгоду из растущей популярности Иисуса Христа. Режиссером картины выступил Джеймс Сэмюэл. В ленте снялись: Лакит Стэнфилд, Бенедикт Камбербэтч, Омар Си, Анна Диоп, АрДжей Сайлер, Дэвид Ойелоуо, Майкл Уорд, Элфри Вудард, Тейяна Тейлор и другие.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо примерил образ бездомного для роли в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. На съемочной площадке в Северной Калифорнии голливудский актер был запечатлен в грязной одежде.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Книга Кларенса
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Омар Си
Omar Sy
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Пол Томас Андерсон
Paul Thomas Anderson
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия»
Доктор Стрэндж может вернуться в новых проектах Marvel
Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер
Бывший шеф-повар напал на дом Камбербэтча с ножом для рыбы
Бенедикт Камбербэтч
Мошенники воссоздали голос звезды «Мстителей» и почти обманули кинокомпанию
Бенедикт Камбербэтч
Камбербэтч запланировал перерыв в актерской карьере
Эмма Уотсон
От Эммы Уотсон до Сальмы Хайек: звезды на кинопремии BAFTA 2022
Билли Айлиш
Стюарт, Крус и Билли Айлиш: номинантов «Оскара» собрали на прием
Бенедикт Камбербэтч
Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко
Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер
Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции
Бенедикт Камбербэтч в сериале «Шерлок»
Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении «Шерлока»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Кадр из сериала «Невский»
Невский
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Охота за убийцей»
Охота за убийцей
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина»
Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина
Трейлер (англ.)
Город тайн: Исчезнувшая
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь