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4 декабря 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Юлия Пересильд прокомментировала новости о тайной свадьбе

Актриса порекомендовала «не читать советских газет»
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Юлия Пересильд недавно презентовала свою официальную страницу для платформы VK и ответила на вопросы поклонников. Некоторые поинтересовались, действительно ли 39-летняя актриса вышла замуж за своего 35-летнего возлюбленного, актера Михаила Тройника.

«Не читайте до обеда советских газет», — посоветовала звезда.

На прошлой неделе в Telegram-канале «Героиня Tatler» появилась новость о том, что актриса тайно сыграла свадьбу. Правда, обручального кольца на безымянном пальце Пересильд так никто и не заметил.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов», где они сыграли супружескую пару. Впервые актеры вышли в свет осенью прошлого года, а летом этого года Пересильд опубликовала архивные фото с возлюбленным и вспомнила об их первом свидании и начале романа.

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