Юлия Пересильд прокомментировала новости о тайной свадьбе

Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Юлия Пересильд недавно презентовала свою официальную страницу для платформы VK и ответила на вопросы поклонников. Некоторые поинтересовались, действительно ли 39-летняя актриса вышла замуж за своего 35-летнего возлюбленного, актера Михаила Тройника.

«Не читайте до обеда советских газет», — посоветовала звезда.

На прошлой неделе в Telegram-канале «Героиня Tatler» появилась новость о том, что актриса тайно сыграла свадьбу. Правда, обручального кольца на безымянном пальце Пересильд так никто и не заметил.