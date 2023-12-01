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1 декабря 2023, новость

СМИ сообщили о тайной свадьбе Юлии Пересильд

Предположительно, актриса зарегистрировала свои отношения с Михаилом Тройником в одном из столичных ЗАГСов
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Познакомившиеся на съемках картины «Вызов» актриса Юлия Пересильд и актер Михаил Тройник поженились, сообщил Telegram-канал «Героиня Татлера» со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, актеры зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Сами артисты пока не подтверждали сообщения.

Официальный брак и для Михаила, и для Юлии стал первым. Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя.

Накануне Учитель перестал скрывать свою 26-летнюю избранницу Софью Меледину. Вместе пара появилась на светской премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором одну из ролей сыграла дочь Пересильд и Учителя Анна Пересильд. Меледина сидела с 72-летним режиссером в кинозале, а после мероприятия, утверждает издание, они отправилась вместе в квартиру в доме на Патриарших прудах.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года, через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила их отношения

15 ноября Юлия Пересильд поддержала Михаила Тройника на премьере фильма «Папаши в бегах». Актеры вместе появились на красной дорожке. Ранее актер также посетил премьеру фильма «Императрицы», где его возлюбленная исполнила главную роль.

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