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7 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: меланхоличная драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»

Нашу кинорубрику продолжает «Первый день моей жизни» — терапевтическое разговорное кино на непростую тему
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Четверо незнакомцев встречают после смерти таинственного человека, который отвозит их в пустующий отель. В этом чистилище героям — коучу-неудачнику, полицейскому, бывшей гимнастке и подростку с лишним весом — предстоит провести 7 дней. За это время они переосмыслят собственную жизнь и увидят, каким будет мир, из которого они себя вычеркнули.

«Первый день моей жизни» — драма итальянца Паоло Дженовезе, автора зрительского хита «Идеальные незнакомцы», снятая им по собственному роману. Это тоже разговорное, но куда более неторопливое и меланхоличное кино, затрагивающее непростые вопросы.

Возможно ли спасти человека, ослепленного отчаянием? Что делать, если катишься в пропасть, а вокруг — лишь одиночество и тоска? И реально ли самому выбраться из ощущения тотальной безнадеги? Дженовезе рассуждает о жизненном выборе и втором шансе, который так важно разглядеть в любой ситуации.

6.4
Первый день моей жизни
2023/Италия16+драмакомедия
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