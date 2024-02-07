Фильм на вечер: меланхоличная драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239311&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четверо незнакомцев встречают после смерти таинственного человека, который отвозит их в пустующий отель. В этом чистилище героям — коучу-неудачнику, полицейскому, бывшей гимнастке и подростку с лишним весом — предстоит провести 7 дней. За это время они переосмыслят собственную жизнь и увидят, каким будет мир, из которого они себя вычеркнули.

«Первый день моей жизни» — драма итальянца Паоло Дженовезе, автора зрительского хита «Идеальные незнакомцы», снятая им по собственному роману. Это тоже разговорное, но куда более неторопливое и меланхоличное кино, затрагивающее непростые вопросы.