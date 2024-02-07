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7 февраля 2024, новость

Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере

Актриса появилась на красной дорожке показа фильма «Дюна: Часть вторая»
Зендая
Зендая | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Зендая стала гостьей премьеры фильма с ее участием «Дюна: Часть вторая» в Мексике. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Зендая вышла на публику в укороченном топе и длинной юбке с разрезом до бедра. Ей также сделали укладку с низким пучком и макияж с угольно-черными стрелками. Однако поклонники не оценили образ звезды.

«Она одета в лохмотья. Отвратительно», «Кажется, что Зендея впервые ошиблась в выборе наряда», «Просто ужасно», — написали читатели статьи.

В январе Зендая появилась в неузнаваемом образе на показе Schiaparelli весна-лето 2024, который прошел 22 января в рамках Недели высокой моды в Париже. С новой прической — длинные черные волосы и челка — звезда «Эйфории» напомнила некоторым поклонникам Клеопатру.

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