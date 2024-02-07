Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере

Актриса Зендая стала гостьей премьеры фильма с ее участием «Дюна: Часть вторая» в Мексике. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Зендая вышла на публику в укороченном топе и длинной юбке с разрезом до бедра. Ей также сделали укладку с низким пучком и макияж с угольно-черными стрелками. Однако поклонники не оценили образ звезды.

«Она одета в лохмотья. Отвратительно», «Кажется, что Зендея впервые ошиблась в выборе наряда», «Просто ужасно», — написали читатели статьи.