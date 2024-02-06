Анна Пересильд и Feduk исполнили песни главных героев в фильме «Летучий корабль»

Анна Пересильд

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Актриса Анна Пересильд и рэпер Feduk исполнили музыкальные партии главных героев в фильме «Летучий корабль», которых сыграли Ксения Трейстер и Александр Метелкин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили создатели картины.

«За Забаву песни спела Аня Пересильд. Когда я это услышал, это невероятно, совершеннейшее событие. И как это звучит в фильме», — сказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Режиссер картины Илья Учитель рассказал, что за Ивана в фильме поет репер Feduk. «Это тоже большая наша победа, потому что все это писалось отдельно. Но, конечно, Feduk и Аня вместе зазвучали совершенно сказочно и волшебно», — добавил он.

Ивана в фильме сыграл Александр Метелкин, царевну — Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Андрей Бурковский, Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн — эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

Новый фильм — экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Производством новой картины занимается киностудия «Рок» при поддержке Фонда кино, участии киностудии «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании «Контент-клуб». Дистрибьюторская компания «Наше кино» выпустит «Летучий корабль» в прокат 7 марта.

Ранее актриса Анна Пересильд рассказала, кто из актеров «Слова пацана» ей нравится.