Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Олесе Судзиловской

Эстрадный артист Амаяк Акопян и актриса театра и кино Олеся Судзиловская удостоены звания Заслуженный артист России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.
Аналогичное звание присвоено художественному руководителю ансамбля «Урал» Челябинской филармонии Светлане Лукиной.
Указ был подписан в понедельник, 5 февраля.
Амаяк Акопян — советский и российский иллюзионист, артист цирка, актер. Известен по фильмам «Мастер и Маргарита» (1994), «Мой нежно любимый детектив», «Воры в законе», «Бедная Маша».
Олеся Судзиловская — актриса и телеведущая. Она снималась в фильмах «Бандитский Петербург», «Сматывай удочки», «В ожидании чуда», «Ландыш серебристый» и других.
Ранее Олеся Судзиловская поделилась снимками из отпуска.