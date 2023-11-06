49-летняя Судзиловская восхитила фото в бикини

Олеся Судзиловская вместе с семьей отправилась на отдых в Турцию. 49-летняя актриса показывает, как проходит ее отпуск, и выкладывает фото в бикини. Так, она опубликовала серию снимков в черном и золотистом купальниках.

Поклонники в восторге от того, как выглядит актриса в свои 49 лет. Однако нашлись те, кто посчитал, что в таком возрасте уже не стоит делиться такими снимками с публикой. Некоторые даже отметили, что после 40 женщине и вовсе следует прикрывать руки и колени. Но с их мнением Судзиловская не согласна.