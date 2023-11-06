49-летняя Судзиловская восхитила фото в бикини

Олеся Судзиловская вместе с семьей отправилась на отдых в Турцию. 49-летняя актриса показывает, как проходит ее отпуск, и выкладывает фото в бикини. Так, она опубликовала серию снимков в черном и золотистом купальниках.
«Всем доброй ночи!» — подписала последний кадр звезда.
Поклонники в восторге от того, как выглядит актриса в свои 49 лет. Однако нашлись те, кто посчитал, что в таком возрасте уже не стоит делиться такими снимками с публикой. Некоторые даже отметили, что после 40 женщине и вовсе следует прикрывать руки и колени. Но с их мнением Судзиловская не согласна.
«Возможно, но только в том случае, если есть в этом необходимость!» — ответила комментаторам звезда.
Напомним, Олеся Судзиловская — известная российская актриса. Среди ее наиболее заметных работ — роли в фильмах «О чем молчат девушки», «Мама не горюй», «Ландыш серебристый», а также сериалах «Личные обстоятельства» и «Бандитский Петербург».