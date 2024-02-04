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4 февраля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» рассказал о дискомфорте во время съемок сцены поцелуя

Рузиль Минекаев отметил, что эпизод смогли снять быстро
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал Надежде Стрелец, почему ему было некомфортно целоваться с Анной Пересильд на съемках сериала.

«Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», — пояснил Минекаев.

Артист рассказал, что познакомился со своей будущей женой Азизой в 2015 году, когда поступил на первый курс. По словам Минекаева, они не раз расходились с возлюбленной, но им удалось преодолеть кризис в отношениях, и в определенный момент актер решил сделать Азизе предложение.

«Мы хотели просто сходить вдвоем в мечеть, и все. Оказывается нельзя, нужны свидетели. Мы стояли на светофоре, и я спросил, не хочет она пожениться. Она спросила: «А что надо?», — вспомнил Минекаев.

При этом артист признал, что его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». По словам Минекаева, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере. 

Напомним, ранее Азиза Минекаева  призналась, что ей не очень приятно видеть мужа в откровенных сценах.

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