Продюсер «Чернобыля» поддержал Биковича после отмены съемок в «Белом лотосе»

Милош Бикович

Продюсер сериала «Чернобыль» Михаил Китаев в своей соцсети поддержал сербского актера Милоша Биковича, у которого сорвались съемки в третьем сезоне шоу «Белый лотос».

«Дорогой Милош. Очень досадные новости про “Белый лотос”… Оставайся верным своим принципам. А пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать, а только способен разрушать. А ты, пожалуйста, продолжай делать то, что считаешь правильным. Верить в то, что веришь. Продолжай творить и созидать», — подчеркнул Китаев.

Продюсер также выразил мнение, что в ближайшем будущем закончится эпоха «под знаком нового маккартизма» и всем хейтерам станет стыдно за критику в адрес артиста.

О том, что Бикович потерял роль в новом сезоне «Белого лотоса», HBO сообщил накануне.

«Я был бы рад сниматься в “Белом Лотосе” — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку я не готов менять свои принципы», — объяснил свое увольнение сам артист.