Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 февраля 2024, новость

Продюсер «Чернобыля» поддержал Биковича после отмены съемок в «Белом лотосе»

Продюсер Китаев посоветовал актеру придерживаться своих принципов
Милош Бикович
Милош Бикович

Продюсер сериала «Чернобыль» Михаил Китаев в своей соцсети поддержал сербского актера Милоша Биковича, у которого сорвались съемки в третьем сезоне шоу «Белый лотос».

«Дорогой Милош. Очень досадные новости про “Белый лотос”… Оставайся верным своим принципам. А пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать, а только способен разрушать. А ты, пожалуйста, продолжай делать то, что считаешь правильным. Верить в то, что веришь. Продолжай творить и созидать», — подчеркнул Китаев.

Продюсер также выразил мнение, что в ближайшем будущем закончится эпоха «под знаком нового маккартизма» и всем хейтерам станет стыдно за критику в адрес артиста.

О том, что Бикович потерял роль в новом сезоне «Белого лотоса», HBO сообщил накануне.

«Я был бы рад сниматься в “Белом Лотосе” — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку я не готов менять свои принципы», — объяснил свое увольнение сам артист.

Ранее в МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из сериала «13 клиническая. Начало»
13 клиническая. Начало
Тизер-сцена
Кадр из фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Возвращаюсь к нормальной жизни
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Постучись в мою дверь в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «ГДР»
ГДР
Трейлер
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Юлия Топольницкая
Он + она
Трейлер
Кадр из сериала «Красный 5»
Красный 5
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь