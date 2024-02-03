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3 февраля 2024, новость

Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса»

Deadline: актер потерял роль в популярном сериале после жалоб Украины
Милош Бикович
Милош Бикович

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что телекомпания HBO решила не сотрудничать с актером после массовой критики в социальных сетях.

О том, что Милош Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса», стало известно в январе. Утверждалось, что в новом сезоне проекта артист исполнит роль тренера по йоге из России.

Позже Министерство иностранных дел Украины раскритиковало телекомпанию HBO за решение привлечь к съемкам сербского актера. В ведомстве отметили, что Бикович является актером, поддерживающим Россию.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Ранее в МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича.

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