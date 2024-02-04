Композитор пригрозила судом звезде «Кавказской пленницы»

Наталья Варлей | Источник: PersonaStars

Композитор Юлия Лебедева планирует подать в суд на актрису Наталью Варлей из-за песен. Об этом сообщает НТВ.

«Она меня унизила, обозвала непорядочной. <…> Когда я написала, что если вы не хотите со мной подписывать договор и расплатиться за мою работу, то я против того, чтобы моя музыка была исполнена вами, она меня заблокировала», — заявила женщина.

Лебедева рассказала, что написала несколько песен для Варлей, которые звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» планировала исполнить на своем юбилейном концерте. Однако это выступление не состоялось из-за болезни артистки. Лебедева уверяет, что композиции были отданы Варлей с правом на их использование лишь единожды. Но потом композитору показывали видео, на котором актриса выступает с ее материалом, а также песня появляется в одном из мультфильмов с участием актрисы.

Композитор считает, что Варлей должна ей порядка $150 тыс. (свыше 13 млн. рублей по нынешнему курсу. — прим. ред.) только за моральный ущерб. Свои композиции женщина оценивает в 100 тыс. рублей.

Сама Варлей заявила, что с ней никто не связывался из-за иска. Она добавила, что исполняет песню Лебедевой «раз в сто лет».