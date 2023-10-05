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5 октября 2023, новость

Варлей пожалела о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!»

Актриса назвала популярную телепрограмму «развращающей пошлостью»
Наталья Варлей | Источник: PersonaStars

Наталья Варлей стала героиней нового выпуска онлайн-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». В ходе беседы с интервьюером звезда советского кинематографа высказалась о телепередачах, исчезнувших из эфира после начала СВО России на Украине.

«Я надеялась, что очень многие передачи из арсенала “Первого” и второго канала уйдут и больше не вернутся. Ну, такая откровенная, развращающая пошлость. Они ушли, но вернулись». На вопрос о том, какие передачи она имеет в виду, Варлей ответила: «Ну хотя бы “Давай поженимся!”. Ну что это такое? Это такая, знаете, пошлая случка на “Первом канале”. Ну что за сводничество на “Первом канале”?»

Напомним, после того, как в феврале 2022 года вместе с другими развлекательными шоу «Давай поженимся!» перестало выходить в эфир, вокруг его дальнейшей судьбы ходили различные слухи. Так, еще в марте этого года сообщалось, что в ближайшее время съемок новых выпусков не предвидится. А Роза Сябитова не раз повторяла, что передача не закроется, и продолжала верить в ее возвращение в эфир.

Летом этого года стало известно, что телеведущие приступили к съемкам новых выпусков. А уже 28 августа в эфир вышла первая серия обновленного шоу с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

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