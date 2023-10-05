Варлей пожалела о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!»

«Я надеялась, что очень многие передачи из арсенала “Первого” и второго канала уйдут и больше не вернутся. Ну, такая откровенная, развращающая пошлость. Они ушли, но вернулись». На вопрос о том, какие передачи она имеет в виду, Варлей ответила: «Ну хотя бы “Давай поженимся!”. Ну что это такое? Это такая, знаете, пошлая случка на “Первом канале”. Ну что за сводничество на “Первом канале”?»