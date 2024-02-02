Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 10 лет: первый кадр

Кэмерон Диаз снялась в фильме с символичным названием «Снова в деле» от Netflix. Эта картина станет первой в творческой биографии звезды после многолетнего перерыва. Последний фильм с ее участием — «Другая женщина» — вышел в 2014 года.
В новом комедийном боевике актрисе досталась главная роль, а ее коллегой стал Джейми Фокс.
В центре сюжета — бывшие агенты ЦРУ, которые бросили службу, чтобы построить нормальную семейную жизнь. Однако после того, как их реальные личности оказываются раскрыты, герои вновь берутся за старое и возвращаются в мир шпионажа.
Диаз сообщила о возвращении в кино еще в 2022 году. Она была очень рада, что ее партнером станет Фокс.
«Джейми Фокс? только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — писала она тогда в соцсетях.
Напомним, в 2014 году Кэмерон Диаз познакомилась с музыкантом Бенджи Мэдденом и решила оставить карьеру ради семьи.