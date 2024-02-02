Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 10 лет: первый кадр

Кэмерон Диаз снялась в фильме с символичным названием «Снова в деле» от Netflix. Эта картина станет первой в творческой биографии звезды после многолетнего перерыва. Последний фильм с ее участием — «Другая женщина» — вышел в 2014 года.

<div id="vk_post_-48064554_43113"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43113", -48064554, 43113, 'okpTkP0R8wjGg0LUItPEuC36LNk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В новом комедийном боевике актрисе досталась главная роль, а ее коллегой стал Джейми Фокс.

В центре сюжета — бывшие агенты ЦРУ, которые бросили службу, чтобы построить нормальную семейную жизнь. Однако после того, как их реальные личности оказываются раскрыты, герои вновь берутся за старое и возвращаются в мир шпионажа.

Диаз сообщила о возвращении в кино еще в 2022 году. Она была очень рада, что ее партнером станет Фокс.

«Джейми Фокс? только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — писала она тогда в соцсетях.