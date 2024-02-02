Стало известно о съемках байопика про Жириновского

Владимир Жириновский | Источник: Алексей Молчановский

В России снимут байопик о политике и основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом стало известно из Telegram-канала «Новости кинопроизводства».

По данным портала, биографический фильм будет называться «Жириновский. Взлет». Отмечается, что режиссером может выступить Александр Баранов, работавший над картинами «Игла», «Елки 2», «Громовы», «Екатерина» и «Джентльмены, удачи!». Остальные подробности о байопике, включая актерский состав, не уточняются.

Ранее стало известно, что Жириновский вошел в топ отечественных политиков 2023 года по версии россиян.