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2 февраля 2024, новость

Netflix показал первые кадры из продолжения «Игры в кальмара»

Опубликованы первые кадры второго сезона южнокорейского сериала

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры второго сезона сериала о жестокой игре на выживание «Игра в кальмара».

По сюжету, персонажи возвращаются в игру, чтобы снова сразиться за огромную сумму денег.

Во втором сезоне «Игры в кальмара» появятся Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.

Продолжение сериала выйдет в 2024 году, однако точная дата релиза второго сезона «Игры в кальмара» пока неизвестна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в 2021 году и стал самым успешным сериалом Netflix и первым корейским сериалом, возглавившим топ просматривания в США. После он занял первое место по просмотрам во всех 94 странах, где Netflix собирал соответствующие данные. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

Героями первого сезона стали персонажи, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание. 454 претендента на огромный денежный приз выбывают один за другим, однако победитель в итоге не довольствуется призом и решает разобраться, кто стоит за игрой.

Ранее стало известно, что победительницей реалити-шоу по мотивам сериала стала 55-летняя вьетнамская беженка, судья Мэй Уилан. 

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