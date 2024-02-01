Сколько лет провел во 2 февраля герой фильма «День сурка»?

2 февраля в США и Канаде ежегодно отмечается День сурка. В этот традиционный праздник местные жители наблюдают за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы определить, когда наступит весна. Согласно поверью, если сурок увидит свою тень и, испугавшись ее, спрячется обратно в нору, будет еще шесть недель зимы. Широко известным этот праздник стал в мире во многом благодаря одноименной американской комедии 1992 года, в которой главную роль исполнил Билл Мюррей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356167&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сюжет фильма «День сурка» рассказывает об истории циничного метеоролога Фила Коннорса, попавшего во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка в городке Панксатони. Герой на протяжении долгого времени был вынужден проживать один и тот же день — 2 февраля. Ему удалось вырваться из петли и проснуться 3 февраля после того, как он переосмыслил свое отношение к жизни и смог завоевать внимание любимой женщины (Энди МакДауэлл).

Сколько времени провел во временной петле Фил Коннорс?

Изначально в картине планировалось показывать своеобразный счетчик дней, которые прожил герой, застряв во временной петле. В первом варианте сценария есть упоминание срока этого «заточения» — 10 000 лет. Однако создатели фильма отказались от этих деталей, а также от сцен, в которых Фил читает одну за другой книги в местной библиотеке и однажды добирается до последней полки.

Кадр из фильма «День сурка»

Режиссер Харольд Рэмис дважды давал ответ на вопрос, сколько времени, по его мнению, персонаж Мюррея проживал один и тот же день. Сначала он заявил, что этот срок составляет примерно 10 лет. Однако в 2009 году режиссер пересмотрел свое мнение.

«Чтобы добиться успеха в чем-либо, требуется не менее 10 лет, — сказал Рэмис, — а с учетом простоя и потерянных лет, которые он провел, это должно было быть больше похоже на 30 или 40 лет».

По данным портала WhatCulture.com, в фильме были показаны события лишь 38 одинаковых дней. Однако на самом деле герой находился во временной петле гораздо дольше, учитывая то, что он успел сделать и чему смог научиться за это время. В сцене, в которой Фил ведет спутницу в костюме французской горничной на просмотр фильма «Хайди 2» в местном кинотеатре, герой заявил, что смотрел его более 100 раз. Также он признался, что потратил шесть месяцев, чтобы научиться мастерски бросать игральные карты в перевернутую шляпу.

Кадр из фильма «День сурка»

Фил приобрел еще несколько навыков, предполагающих длительное обучение. Например, научился мастерски делать ледяные скульптуры и играть на фортепиано. В фильме не сообщается, сколько времени он потратил на это. Однако авторы портала предполагают, что на оттачивание навыка вырезать скульптуры изо льда ему потребовалось около 10 лет (при условии, что он тренировался ежедневно пять дней в неделю), а чтобы научиться играть на фортепиано так, как он это делает в конце фильма, он должен был тренироваться 10,5 лет (если предположить, что он играл по два-три часа каждый будний день).