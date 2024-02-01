Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса

Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур стала гостьей шоу SiriusXM на Radio Andy в рамках продвижения сериала со своим участием «Вражда: Капоте против Лебедей». Ведущий Энди Коэн она спросил ее, что она посоветовала бы людям, которые, как и она, столкнулись с тяжелой болезнью близкого человека. Напомним, бывший муж Деми Мур, актер Брюс Уиллис, страдает от лобно-височной деменции.

«Я думаю, самое важное, чем я могла бы поделиться, — это просто встретиться с ними (родственниками — прим.) там, где они сейчас. Вы должны отпустить тех, кем они были, или тех, кем, по вашему мнению, они должны быть, или даже тех, кем вы хотели бы, чтобы они были», — отметила Мур.

Актриса посоветовала принять болезнь и ситуацию и стараться наслаждаться моментом, а не горевать из-за того, что человек уже не будет прежним.

Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис сообщил, что оставляет актерскую профессию, так как ему тяжело работать, запоминать текст и даже говорить. Сначала врачи диагностировали у него афазию, а позже поставили более точный диагноз — лобно-височная деменция. Люди с таким заболеванием постепенно перестают говорить, писать, читать и даже узнавать близких.