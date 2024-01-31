Фильм на вечер: остроумный триллер, основанный на скандальной истории

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456305412&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20-летняя студентка Марго подрабатывает в арт-кинотеатре и однажды поближе знакомится с одним из его постоянных посетителей Робертом, мужчиной постарше. Между героями завязывается онлайн-общение и взаимная симпатия, но их первое свидание проходит ужасно, и Марго решает порвать с ним.

А вскоре девушка начинает чувствовать, что Роберт преследует ее. Быть может, он не просто странный, но милый парень, а самый настоящий маньяк? Все глубже закапываясь в свои подозрения, Марго переходит к активным действиям.

В основу ленты «Кошки-мышки» положен рассказ «Кошатник» Кристен Рупениан, после публикации в журнале The New Yorker в 2017 году вызвавший бурную общественную дискуссию о важности активного согласия на секс.

6.7 Кошки-мышки 2023 / США, Франция 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть