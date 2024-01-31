Фильм на вечер: остроумный триллер, основанный на скандальной истории

20-летняя студентка Марго подрабатывает в арт-кинотеатре и однажды поближе знакомится с одним из его постоянных посетителей Робертом, мужчиной постарше. Между героями завязывается онлайн-общение и взаимная симпатия, но их первое свидание проходит ужасно, и Марго решает порвать с ним.
А вскоре девушка начинает чувствовать, что Роберт преследует ее. Быть может, он не просто странный, но милый парень, а самый настоящий маньяк? Все глубже закапываясь в свои подозрения, Марго переходит к активным действиям.
В основу ленты «Кошки-мышки» положен рассказ «Кошатник» Кристен Рупениан, после публикации в журнале The New Yorker в 2017 году вызвавший бурную общественную дискуссию о важности активного согласия на секс.
Режиссер Сюзанна Фогель превращает эту историю в триллер, местами забавный, местами довольно пугающий — подключиться к страхам героини не составляет труда, несмотря на то, что авторы сознательно не принимают сторону ни одного из героев, наделяя обоих раздражающими качествами. Здесь нужно отдать должное актерам — Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») и Николас Браун («Наследники») великолепно разыгрывают неловкость и дискомфорт, возникающие в отношениях Марго и Роберта.