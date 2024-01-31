Звезда «Клона» почтила память умершей коллеги

Джованна Антонелли опубликовала в личном блоге серию фотографий с Жандирой Мартини, которая умерла в конце января этого года после продолжительной болезни. Бразильская актриса показала архивные кадры со съемок сериала «Клон».
Напомним, в проекте она сыграла бунтарку Жади, которая не хотела жить по мусульманским законам и мечтала выйти замуж за Лукаса. Мартини досталась роль Зорайде — она постоянно помогала Жади. Благодаря этому проекту актрисы стали знамениты во всем мире.
Жандира Мартини умерла в больнице города Сан-Паулу в возрасте 78 лет. Точная причина смерти не называется. Но, по сообщениям западных СМИ, в последние годы она боролась с раком легких.
Ее память почтил и Стенио Гарсия, сыгравший дядю Али, за которого Зорайде в конце сериала вышла замуж.
«Жандира была уникальным человеком, она внесла свой вклад в культуру Бразилии как переводчик и автор. Дядя Али не знал бы, как жить без его Зорайде… Покойся с миром, мой друг», — написал в личном блоге актер.
Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус, штат Сан-Паулу. Закончила отделение драмы университета Сан-Паулу. В 1970 году дебютировала на профессиональной сцене.