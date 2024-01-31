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31 января 2024, новостьСъемки

Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли

Актер изменил облик до неузнаваемости

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо изменился до неузнаваемости на съемках. Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

49-летний Леонардо ДиКаприо примерил образ бездомного для роли в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. На съемочной площадке голливудский актер был запечатлен в грязной одежде. Артист надел темно-серую футболку, красный длинный халат в клетку, синие джинсы, кроссовки с оранжевой подошвой, черную шапку и солнцезащитные очки. Он стоял у телефонной будки.

Рабочее название фильма — BC Project. Сюжет ленты не раскрывается. Съемки картины проходят в Северной Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в новом фильме Пола Томаса Андерсона.

Напомним, один из недавних фильмов с участием актера — «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Ранее режиссер назвал ДиКаприо одним из величайших актеров в истории.

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