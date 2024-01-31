Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо изменился до неузнаваемости на съемках. Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летний Леонардо ДиКаприо примерил образ бездомного для роли в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. На съемочной площадке голливудский актер был запечатлен в грязной одежде. Артист надел темно-серую футболку, красный длинный халат в клетку, синие джинсы, кроссовки с оранжевой подошвой, черную шапку и солнцезащитные очки. Он стоял у телефонной будки.