Трейлер дня: звезда «Ведьмака» расправляется с нацистами в фильме Гая Ричи

Появился дублированный трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». В нем персонаж Генри Кавилла («Ведьмак») и его команда лихо, дерзко и с огоньком расправляются с нацистами во время Второй мировой.
В центре сюжета — авантюристы и профессионалы своего дела, получившие специальное задание от Уинстона Черчилля. Возглавляет команду британский военный Гас Марч-Филлипс. Им придется изменить ход войны и судьбу мира, причем делать это они будут абсолютно не по-джентльменски.
Вместе с Кавиллом на экране появятся Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Алан Ричсон («Джек Ричер»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес»), Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты»), Алекс Петтифер («Громобой»), Хиро Файнс-Тиффин («После»).
Гай Ричи не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий, основанный на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Продюсером фильма стал Джерри Брукхаймер («Топ Ган: Мэверик»).
В российский прокат «Министерство неджентльменских дел» выйдет весной 2024 года.