Трейлер дня: звезда «Ведьмака» расправляется с нацистами в фильме Гая Ричи

Появился дублированный трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». В нем персонаж Генри Кавилла («Ведьмак») и его команда лихо, дерзко и с огоньком расправляются с нацистами во время Второй мировой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356145&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета — авантюристы и профессионалы своего дела, получившие специальное задание от Уинстона Черчилля. Возглавляет команду британский военный Гас Марч-Филлипс. Им придется изменить ход войны и судьбу мира, причем делать это они будут абсолютно не по-джентльменски.

Гай Ричи не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий, основанный на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Продюсером фильма стал Джерри Брукхаймер («Топ Ган: Мэверик»).