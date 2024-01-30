Дарья Мороз: «Я всю жизнь пробивалась через свою внешность»

Дарья Мороз

Дарья Мороз дала интервью Светлане Бондарчук в ее онлайн-шоу «Света вокруг света» и рассказала о том, что она много работает. По мнению 40-летней актрисы, если бы у нее была классическая внешность, ей в жизни было бы легче. Но в то же время она считает, что ей всегда везло.

«Я везунчик и трудоголик. Наверное, если бы у меня была более классическая внешность, мне не нужно было быть трудоголиком. Многое давалось бы легче. Но я всю жизнь пробивалась через свою внешность, через своих родителей. Мне надо было доказывать, что не благодаря им я стала актрисой. Потом еще муж прибавился», — призналась Мороз.

Напомним, Дарья Мороз родилась в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Мужем актрисы был режиссер Константин Богомолов.