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30 января 2024, новость

Джейми Дорнану пришлось прятаться после выхода «50 оттенков серого»

Актер был не готов к критике
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Джейми Дорнан признался, что ему пришлось прятаться после выхода фильма «Пятьдесят оттенков серого» в 2015 году. Его цитирует The Hollywood Reporter.

Зрители раскритиковали картину, а ее режиссера Сэм Тейлор-Джонсон номинировали на «Золотую малину» в категории «Худший режиссер». Сейчас у фильма рейтинг в 25% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Дорнан был не готов к критике, особенно после успеха в сериале «Крах».

«Я спрятался. Мы с семьей уехали в дом Сэм и Аарона Тейлор-Джонсонов, их там не было. Они позволили нам побыть в глубинке, и мы некоторое время прятались, закрылись от мира», — вспоминает он.

Несмотря на негативные отзывы, сборы «Пятидесяти оттенков серого» были высокими, и фильм получил два продолжения, в которых Дорнан был обязан сняться согласно условиям контракта.

«Фильм заработал столько денег, что вопрос о том, делать ли сиквелы, не стоял. Было странновато из-за всех этих насмешек быть обязанным сняться в еще двух фильмах и знать, что будет еще много проклятий в мой адрес», — говорит актер.

Однако, по словам Дорнана, он не жалеет о роли Кристиана Грея.

Ранее сообщалось, что Джейми Дорнан был госпитализирован на отдыхе.

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