Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой

Голливудский актер Мэттью Макконахи публично поздравил с днем рождения свою жену, модель Камилу Алвес. Артист выложил в соцсети редкий снимок с супругой.

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На фотографии 54-летний Мэттью Макконахи и 41-летняя Камила Алвес были запечатлены на ступеньках около двери. Актер предстал в кадре в темно-синей футболке, джинсовых шортах, кепке из денима и солнцезащитных очках. Модель позировала в рубашке с ярким принтом, синем платье и солнцезащитных очках. Жена артиста распустила волосы и отказалась от макияжа.

«С днем рождения, горячая мамочка», — написал Макконахи.

Мэттью Макконахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).

Ранее актер Вуди Харрельсон подтвердил вероятность родства с Мэттью Макконахи.