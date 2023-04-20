Вуди Харрельсон подтвердил вероятность родства с Мэттью Макконахи

Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив»

Актер Вуди Харрельсон поддержал теорию своего коллеги и друга Мэттью Макконахи о том, что они могут быть биологическими братьями, а также призвал провести тест ДНК, несмотря на то, что обладатель премии «Оскар» опасается его делать. Об этом он рассказал на шоу Стивена Кольберта, его слова цитирует Daily Mail.

Харрельсон рассказал, что в его голове «загорелась лампочка» относительно того, что его коллега по фильму «Настоящий детектив», вероятно, приходится ему братом, после разговора с матерью Макконахи. Он также уточнил, что слова женщины были полны недосказанности, что сбило с толку обоих артистов.

«Мы хотим пройти тест [ДНК], но для него [Макконахи] это гораздо важнее. Я говорю о том, что он чувствует себя так, будто теряет отца. Но я ему сказал: "Нет, просто у тебя появятся другие отец и брат"», — добавил актер.