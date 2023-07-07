Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером

Ален Делон | Источник: Legion-Media.ru

Дети 87-летнего французского актера Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Об этом сообщает L'independant.

Родственники кинозвезды написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу по имени Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Коллективная жалоба содержит пункты об «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным».

«Эта женщина, поселившаяся в его доме, становилась все более агрессивной, клеветала и оскорбляла его и его детей», — говорится в заявлении адвоката семьи Кристофа Айела.

Отмечается, что сиделка контролировала телефонные разговоры Делона, а «также изолировала его от его близких, друзей и семьи». Актер подтвердил слова своих детей. Он потребовал сиделку покинуть его дом в Пикардии, в котором она появилась в 2019 году после того, как тот перенес инсульт.