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29 января 2024, новость

Умерла 90-летняя муза Федерико Феллини актриса Сандра Мило

Итальянская дива скончалась дома в окружении близких
Сандра Мило
Сандра Мило | Источник: Legion-Media.ru

Известная на весь мир итальянская актриса Сандра Мило умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы.

Актриса скончалась у себя дома в окружении близких, как она и просила, отмечает агентство.

Сандроккья, как прозвал ее итальянский режиссер Федерико Феллини, в чьих фильмах она снималась, была музой великого режиссера и одной из самых популярных актрис итальянского кино, пишет ANSA.

Агентство также напоминает, что Сандра Мило вошла в историю итальянского телевидения благодаря розыгрышу в 1990 году во время дневной передачи «Любовь – прекрасная вещь». Аноним позвонил в прямой эфир и сообщил, что сын актрисы Чиро был госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП. Тогда Мило заплакала и убежала из студии с криком «Чиро, Чиро!». Новость о происшествии оказалась ложной, но ее крики стали крылатой фразой в итальянских СМИ.

Сандра Мило, урожденная Сальватрис Елена Греко, родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Она снялась в таких фильмах Феллини, как «Восемь с половиной», «Джульетта и духи» и других. Впервые она обратила на себя внимание в драме Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере» и в комедии Антонио Пьетранджели «Адуя и ее подруги».

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