Умерла 90-летняя муза Федерико Феллини актриса Сандра Мило

Сандра Мило | Источник: Legion-Media.ru

Известная на весь мир итальянская актриса Сандра Мило умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы.

Актриса скончалась у себя дома в окружении близких, как она и просила, отмечает агентство.

Сандроккья, как прозвал ее итальянский режиссер Федерико Феллини, в чьих фильмах она снималась, была музой великого режиссера и одной из самых популярных актрис итальянского кино, пишет ANSA.