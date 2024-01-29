Янковский ответил на критику Кологривого в адрес советских актеров

Иван Янковский | Источник: Алексей Молчановский

Напомним, Кологривый в одном из последних интервью заявил, что ему не нравится игра Александра Абдулова, и он не считает Иннокентия Смоктуновского лучше себя. Янковский же призвал не сравнивать легендарных актеров и молодое поколение.

«Можно ли поставить в одну линию наших мэтров и молодое поколение артистов? Я думаю, что нет. Хотя, наверное, можно. Но нужно ли? Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо», — признался звезда сериала «Фишер».

Он также высказался о тех, кто не уважает мэтров, намекая на Кологривого: «Это их дело. Бог им судья».

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Отметим, что Иван Янковский получил награду «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за главную роль в проекте «Фишер» в ходе прошедшей в конце января церемонии.