Лянка Грыу похвасталась результатом похудения

Лянка Грыу

Лянка Грыу показала, как похудела за прошедший год. 36-летняя актриса призналась, что она избавилась от 15 лишних килограммов, которые набрала после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом весной 2022 года. Также на ее внешнем виде сказались финансовый кризис, множество страхов и сомнений, которые она переживала в тот период.

«Это прямо ударило по моему весу. Впервые в жизни я увидела плюс 15 кг. Для меня это стало большим личным разочарованием. Словно мое тело меня предало. Не только потому что я актриса, и мне важно поддерживать себя в форме. Но и потому что лишний вес отразился на моем состоянии», — написала звезда сериала «Тест на беременность» в соцсетях.

Оказывается, в то время у актрисы были проблемы со здоровьем: из-за лишнего веса ей было труднее просыпаться по утрам, у нее совсем не было энергии, а врачи диагностировали у нее критическое состояние анемии.

«Я больше за любовь и заботу о себе. Так, небольшими и доступными для каждого человека действиями я стала приводить тело в форму: делала собственный комплекс упражнений, наладила питание по базовым советам нутрициолога, начала работать со своим состоянием, чтобы перестать заедать стресс», — призналась Грыу.