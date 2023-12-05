45-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике

Любовь Толкалина проводит отпуск на Мальдивах, откуда делится красочными фото. На одном из кадров 45-летняя актриса позирует в белом раздельном купальнике и хвастается стройной фигурой.
«И все-таки цвет этой зимы — белый. Из Москвы и Петербурга друзья шлют океан снега. Я хочу послать вам эти крылья с берегов Индийского океана. И если моя картинка кого-то согреет и порадует, будет мне большое счастье, мои дорогие», — подписала снимок звезда.
Также на Мальдивах Толкалина учится рисовать — она хочет запечатлеть акварелью на бумаге голубое небо. Правда, актриса пожаловалась, что ее мучает бессонница, а еще москиты, которые залетают в ее дом ночью, так как она открывает окна, чтобы дышать свежим воздухом.
Отметим, что Любовь Толкалина регулярно радует поклонников своими фото, а также время от времени вынуждена отвечать на критику своих откровенных снимков.