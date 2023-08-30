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30 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес на пляже

Российская актриса восхитила своими формами фанатов

Актриса Любовь Толкалина опубликовала новый откровенный снимок в соцсетях, а также видео.

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На размещенном фото 45-летняя знаменитость позирует на фоне моря в черных плавках с завязками, прикрыв водорослями обнаженную грудь. Видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены.

Любовь Толкалина

Поклонники оценили снимок артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная русалка!», «Какая вы красивая», «Статуэтка!», «Богиня!», «Вот это ноги!» — высказывались они.

Ранее Толкалина ответила фанатам на критику ее откровенных фото.

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