45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес на пляже

Актриса Любовь Толкалина опубликовала новый откровенный снимок в соцсетях, а также видео.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239708&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном фото 45-летняя знаменитость позирует на фоне моря в черных плавках с завязками, прикрыв водорослями обнаженную грудь. Видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены.

Любовь Толкалина

Поклонники оценили снимок артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная русалка!», «Какая вы красивая», «Статуэтка!», «Богиня!», «Вот это ноги!» — высказывались они.