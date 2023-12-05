Российский мультфильм попал в лонг-лист премии «Оскар»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» (Oneluv) прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщается на странице школы-студии анимационного кино «Шар» во «ВКонтакте».
«В ноябре фильм Вари Яковлевой “Ванлав” / (Oneluv) производства студии “Шар” прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Анимационный короткометражный фильм”», — говорится в сообщении студии.
Отмечается, что картина повествует о девушке, которая осталась один на один с непрошеными и агрессивными гостями в собственном доме и дает отпор обидчикам. Мультфильм принял участие более чем в 40 киносмотрах и включен в лонг-лист премии в области кинематографии «Золотой орел».
Яковлева окончила режиссерский факультет школы-студии «Шар» в 2017 году. Она является обладательницей трех Национальных анимационных премий, участницей и призером международных фестивалей анимации, кино и иллюстрации.
Шорт-лист «Оскара» будет объявлен 21 декабря. Номинанты станут известны 23 января 2024 года.
«Оскар» — американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире.
Советские и российские фильмы шесть раз становились лауреатами «Оскара». В 1943 году победителем в категории «Лучший документальный фильм» стал «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. Четыре картины получали награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 1969 году — «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1976 году — «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии), в 1981 году — «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, в 1995 году — «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. В 2000 году премии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» был удостоен мультфильм Александра Петрова «Старик и море».