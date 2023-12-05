Российский мультфильм попал в лонг-лист премии «Оскар»

Премия Оскар | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» (Oneluv) прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщается на странице школы-студии анимационного кино «Шар» во «ВКонтакте».

«В ноябре фильм Вари Яковлевой “Ванлав” / (Oneluv) производства студии “Шар” прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Анимационный короткометражный фильм”», — говорится в сообщении студии.

Отмечается, что картина повествует о девушке, которая осталась один на один с непрошеными и агрессивными гостями в собственном доме и дает отпор обидчикам. Мультфильм принял участие более чем в 40 киносмотрах и включен в лонг-лист премии в области кинематографии «Золотой орел».

Яковлева окончила режиссерский факультет школы-студии «Шар» в 2017 году. Она является обладательницей трех Национальных анимационных премий, участницей и призером международных фестивалей анимации, кино и иллюстрации.

Шорт-лист «Оскара» будет объявлен 21 декабря. Номинанты станут известны 23 января 2024 года.